Bhind jail`s Barrack wall collapsed, 22 inmates critically injured, MP, Bhind, News: मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भिंड में स्थित जिला कारागार (Bhind jail) में एक बड़ा हादसा हुआ है. भिंड जेल की एक बैरक की 150 साल पुरानी जेल में दीवार ढहने (Barrack wall of Bhind jail collapsed) से 22 कैदी (22 critically injured inmates ) घायल हो गए हैं. गंभीररूप से घायल इन कैदियों को यहां से निकालकर अस्‍पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह जेल 150 साल पुराना है. इस दीवार के ढहने से बैरक 6 पूरी से ध्‍वस्‍त हो गई है. इसमें 64 कैदी थे. पूरी जेल में 255 कैदी थे और 22 कैदी (prisoner) गंभीर रूप से घायल हैं, उन्‍हें यहां से निकालकर अस्‍पताल भेजा गया है.

Madhya Pradesh | Barrack wall of Bhind jail collapsed; 22 inmates injured

This jail is around 150 years old. Barrack 6 was completely destroyed after its wall collapsed. 22 critically injured inmates rescued & sent to hospital. No casualty reported: Manoj Kumar Singh, SP Bhind pic.twitter.com/B6lHSR7taE

