इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर दो नाबालिग लड़कों पर चोरी के इल्जाम पर बर्बरता करने का मामला सामने आया है. इंदौर की एक सब्जी मंडी में शनिवार को कुछ लोगों ने नकदी चोरी के आरोप में दो नाबालिग लड़कों को बंधक बनाकर उन्हें बर्बर प्रताड़ना दी. दोनों लड़कों को छोटे चारपहिया वाहन से बांधकर पीटा गया और उन्हें कुछ दूर तक घसीटा भी गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निहित उपाध्याय ने बताया कि खंडवा जिले के कारोबारी सुनील वर्मा माल ढुलाई के छोटे वाहन से प्याज की बोरियां लेकर इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल-सब्जी मंडी पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि 13 साल और 17 साल की उम्र वाले नाबालिग लड़कों पर आरोप है कि उन्होंने इस गाड़ी में रखी नकदी चुरा ली.

MP: 2 boys beaten, dragged by vehicle for theft in Indore

A video of 2 minor boys getting beaten up went viral, incident occurred at 8am today. These boys were caught by workers nearby, stealing from a car. Medical exam underway; we’ll take further action on basis of probe: ACP pic.twitter.com/32aQDaCt1C

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 29, 2022