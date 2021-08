3 killed and 3 enjured as trolley of crane breaks while installing national flag in Gwalior, MP: मध्‍य प्रदेश के ग्वालियर में आज शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. ग्वालियर शहर के महाराज बाड़े पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के दौरान क्रेन की ट्राली टूटने से 3 लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट पहुंचे हैं.Also Read - पश्चिम बंगाल में ऑटोरिक्शा-बस की टक्कर, तीन बच्चों सहित 5 की मौत, छह लोग घायल

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर में महाराज बाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस पर मशीन अनलोड करते समय हुई दुर्घटना में 3 कर्मचारियों की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. Also Read - गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट फैक्टरी की चिमनी में फंसे 3 श्रमिकों की मौत, 3 को बचा पाए

Madhya Pradesh | 3 killed as trolley of crane breaks while installing national flag in Gwalior “Three people died in the incident. Govt will provide support to families of deceased,” State Minister Tulsi Ram Silawat pic.twitter.com/MiD6HQ3MxC — ANI (@ANI) August 14, 2021

Also Read - UP: EC की वेबसाइट हैक कर 10 हजार वोटर कार्ड बनाए, आरोपी के बैंक अकाउंट में 60 लाख मिले

केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया और मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों को सहायता का भरोसा दिया है. केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने कहा, ”ग्वालियर के महाराज बाड़े पर क्रेन टूटने से 3 लोगों के दुःखद निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है वे सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दें.

मध्‍य प्रदेश के मंत्री तुलसी राम सिलावट ग्‍वालियर में घटनास्‍थल पर पहुंचे और कहा “घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. सरकार मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करेगी.

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, ”ग्वालियर में महाराज बाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस पर मशीन अनलोड करते समय हुई दुर्घटना में 3 कर्मचारियों के निधन व 3 लोगों के घायल होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, परिजनों को संबल देने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

ॐ शांति!