मध्‍य प्रदेश के इंदौर में सोने की बड़ी तस्‍करी का एक मामला कल शनिवार को सामने आया है. इंदौर पुलिस की स्‍पेशल टास्‍क फोर्स ने (STF) ने चार संदिग्‍ध गोल्‍ड स्‍मगलर्स को अरेस्‍ट किया है.

एसटीएफ के एसपी मनीष खत्री ने शनिवार को बताया, इंदौर पुलिस की स्‍पेशल टास्‍क फोर्स ने (STF) ने चार संदिग्‍ध गोल्‍ड स्‍मगलर्स को अरेस्‍ट किया है. हमने उनके कब्‍जे से 3.75 किलो सोना और एक करोड़ रुपए नकदी बरामद की है. इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है.

Madhya Pradesh | Indore's Special Task Force (STF) arrested 4 suspected gold smugglers

We've recovered 3kg 75 grams of gold and one crore rupees from their procession. A case has been registered in the matter: Manish Khatri, Superintendent of Police, STF (12.06.21) pic.twitter.com/KLmHXfoLGJ

