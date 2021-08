Madhya Pradesh, Madhya Pradesh flood, Airforce, Ashoknagar, Army, NDRF, Weather, flood, Rain: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले (Ashoknagar) में बाढ़ में फंसे 40 लोगों (40 people trapped) को सुरक्षित बचा लिया गया है. अशोकनगर में टुमन और मुंगावली गांव (Tuman & Mangavali villages ) में फंसे सभी 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम और वायुसेना ने आज शनिवार को बचाव अभ‍ियान चला रहीं हैं. अशोकनगर एवं बहादुरपुर तहसीलों के छह गांवों में बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे.Also Read - मध्यप्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान: पांच जिलों में ‘ऑरेंज’ और 12 जिलों में ‘यलो’ अलर्ट जारी; ये रही लिस्ट

बता दें कि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले में बाढ़ में फंसे करीब 50 लोगों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल रात को ट्वीट कर कहा था, बरखेड़ा लाल, बरी, उमरा, बरखेड़ी, चाचुखेड़ा और सावलहेड़ा गांवों के लोगों को कल भारतीय वायु सेना और सेना की मदद से बचाया जाएगा. Also Read - मिसाल: तेज बारिश, बाढ़ की आपदा में फंसी थी गर्भवती महिला, महिला पुलिसकर्मियों ने पेश की मिसाल, कराया प्रसव

टुमन और मंगगावली गांव में फंसे सभी 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया, ” मैं मध्यप्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं. अशोकनगर और गुना जिले ( Guna) के ज़िला प्रशासन से भी लगातार संपर्क में हूं. अशोकनगर में टुमन और मुंगावली गांव में फंसे सभी 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इन दोनों गांव में चल रहा ऑपरेशन सफल हो गया है. सीएम मुख्यमंत्री ने बताया कि अशोकनगर में टुमन और मंगगावली गांव में फंसे सभी 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इन दोनों गांव में चल रहा ऑपरेशन सफल हो गया है. यहां चिंता की बात नहीं है. Also Read - West Bengal के 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 3 लाख लोग प्रभावित

I am continuously monitoring floods & excess rainfall in Madhya Pradesh. I’m also in constant touch with the district administrations of Ashoknagar & Guna. All 40 people trapped in Tuman & Mangavali villages in Ashoknagar have been rescued: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/GYbIxFSi75

