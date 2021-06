मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उमरिया जिले (Umaria )में एक नेशनल हाईवे (NH 43) पर वाहन की टक्‍कर से 7 माह के एक टाइगर शावक (7-

month-old tiger cub) की मौत हो गई है. इस वाकये की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्‍थल पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू हो गई है.

उमरिया जिले में नेशनल हाईवे 43 में एक वाहन की टक्‍कर से 7 माह के टाइगर शावक की मौत हो गई है.

Madhya Pradesh: A 7-month-old tiger cub died after being hit by a vehicle on NH 43 in Ghunghuti forest range of Umaria. Forest officials are present at the spot, an investigation begins. pic.twitter.com/8SetDOSRML

— ANI (@ANI) June 18, 2021