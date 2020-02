नई दिल्‍ली: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित आईपीएस मीट 2020 (IPS MEET 2020) के गुरुवार को एक इवेंट में बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया. भोपाल की बड़ी झील में वाटर स्‍पोर्स्‍ट्स इवेंट में एक बोट पलट गई, जिसमें एक आईपीएस अफसर समेत 8 लोग शामिल थे, तुरंत ही बचाव टीम ने सभी को बचा लिया.

बता दें कि राज्‍य में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी Indian Police Service (IPS) officers राजधानी भोपाल में आयोजित आईपीएस मीट 2020 की इवेंट्स में भाग ले रहे हैं.

Madhya Pradesh: 8 people, including Indian Police Service (IPS) officers, were rescued after their boat capsized in Badi Jheel, during an IPS meet water sports event in Bhopal,

