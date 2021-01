Khandwa, Madhya Pradesh, Rape, Murder LATEST UPDATE: मध्‍य प्रदेश में एक बेहद शर्मनाक और दुखद वाकया सामने आया है. राज्‍य के खंडवा जिले में एक 45 साल के दुकानदार ने एक 9वीं में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा के साथ रेप किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्‍या भी कर दी है. इस हैवानियत की घटना में आरोपी की पत्‍नी ने लड़की की लाश छिपाने में उसकी मदद भी की है. Also Read - Aashram 2 में सब होता है बाबा, लड़कियां और पाप... उस दिन 'कविता' भी गलत नियत देख भाग गई थी लेकिन...

यह हैवनियत भरा मामला सोमवार को राज्‍य के खंडवा जिले के धनगांव थाना क्षेत्र के जामनिया गांव में सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, 13 साल की लड़की एक दुकानदार 45 वर्षीय दिलावर राजपूत की दुकान पर बिस्‍किट लेने पहुंची थी. बताया गया है कि आरोपी लड़की को पकड़कर कर अंदर ले गया और रेप किया और इसके बाद गला घोंटकर हत्‍या कर दी. छत में लड़की की लाश छिपाने में उसकी पत्‍नी जब बोरे में भरने में मदद कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने यह देख लिया. लोगों को देखते ही आरोपी भाग गया हालाकि बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया है.

Madhya Pradesh: A minor girl found dead on the roof of a shop in Khandwa yesterday

“Prima facie it appears to be a rape incident. The cause of death will be clear after post-mortem. We are investigating the matter,” say police. pic.twitter.com/oltKPWeDFT

