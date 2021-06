खंडवा: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)के खंडवा (Khandwa) जिले के राजगढ़ गांव में एक बांध के चल रहे निर्माण कार्य के दौरान रविवार को किए गए विस्फोट

से उछले पत्थरों से 12 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई.

Madhya Pradesh: A girl died as stone splinters hit her during dam construction in Khandwa, says police

An employee of the contractor has been sent to the police station for questioning. The investigation is underway in the matter: Superintendent of Police Vivek Singh (06.06.21) pic.twitter.com/ikeBV1eANE

— ANI (@ANI) June 7, 2021