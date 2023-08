MP: AAP MP राघव चड्ढा और उनकी होने वाली दुल्हन परिणीति चोपड़ा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा, Video

MP News, AAP ,Parineeti Chopra, Raghav Chadha : बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और उनके होने वाले पति आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सदस्य (AAP MP) राघव चड्‌ढा ( Raghav Chadha ) ने आज शनिवार को उज्जैन में महाकाल (Mahakal temple in Ujjain) के दर्शन किए और पूजा की. इसका यह वीडियो आया है. बता दें कि मीडिया की खबरों के मुताबिक, दोनों अगले महीने 25 सितंबर को शादी करने वाले हैं.

राज्यसभा सदस्य राघव चड्‌ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों आज शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे उज्जैन के एक होटल नाम के एक में कुछ देर रुके और दोपहर एक बजे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे.