Big Breaking: मध्य प्रदेश के रीवा में सुहागी पहाड़ी के पास बस और ट्रक की टक्कर में यूपी के 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है , 40 लोग घायल हैं. घायल 40 लोगों में से 20 को प्रयागराज (यूपी) के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी लोगों को भी स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. रीवा के एसपी नवनीत भसीन ने ये जानकारी दी है. कहा जा रहा है कि, यात्रियों से भरी बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी. बस में सवार सभी लोग कथित तौर पर यूपी के रहने वाले हैं. घटना शुक्रवार की देर रात की है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपी के रीवा में हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इस बारे में मध्य प्रदेश के सीएम से बात की है. सीएम ने कहा कि, घायलों के इलाज और मृतक यूपी निवासियों के शवों को राज्य में ले जाने के लिए बातचीत हुई. मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे."

#UPDATE | Death toll in the incident of collision between a bus and trolley truck rises to 15: Navneet Bhasin, SP Rewa (in pic 1 – file)#MadhyaPradesh pic.twitter.com/cbAIvqF85x

