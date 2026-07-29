MP News: किसान आंदोलन के बीच एक्शन में सरकार, कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं को दिया जल्द समाधान का भरोसा

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और खरीदी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: July 29, 2026, 11:04 AM IST
Aidal Singh Kansana
ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध भी किया.

MP News Today: मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया है. कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की जायज मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर जल्द और सकारात्मक निर्णय लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मूंग खरीदी, समर्थन मूल्य और अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को विस्तार से रखा. कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और खरीदी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है.

‘संवाद के जरिये समाधान की अपील’

कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं तथा बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है. बैठक में कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े समेत विभागीय अधिकारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया. उन्होंने पत्र में बताया कि प्रदेश में इस बार करीब 14.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती हुई है. तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार औसत उत्पादकता 1,410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है, जिससे कुल उत्पादन लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है.

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उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य तय किया था, लेकिन प्रदेश में किसानों से 7.72 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की गई. ऐसे में इस वर्ष भी मौजूदा लक्ष्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

इसे देखते हुए कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर प्रदेश के कुल संभावित उत्पादन का 40 प्रतिशत, यानी 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है. उनका कहना है कि इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और वे भविष्य में भी दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे. सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से लक्ष्य बढ़ने के बाद प्रदेश में मूंग खरीदी की प्रक्रिया और अधिक सुचारु हो सकेगी तथा किसानों की चिंताओं का समाधान होगा.

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