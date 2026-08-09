मध्यप्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार, 4 नई फ्लाइट शुरू, पटना-कोलकाता का सफर हुआ आसान

मध्यप्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी अब पहले से बेहतर हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अगस्त को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई. इन फ्लाइट के शुरू होने से भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधा हवाई कनेक्शन शुरू हो गया है. इससे यात्रियों को लंबे सफर में समय की बचत होगी. खासकर नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और घूमने के लिए आने-जाने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और मध्यप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है. उनके मुताबिक, पिछले कुछ सालों में राज्य को नए एयरपोर्ट मिले हैं और आगे भी कई नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है. इंदौर से अबू धाबी की इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है. वहीं करीब दो महीने बाद भोपाल से शारजाह के लिए सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने एयर एंबुलेंस और हेली सर्विस का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि जहां हवाई पट्टी नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर की मदद से मरीजों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने नई फ्लाइट शुरू होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर का तेजी से विस्तार हुआ है. सरकार की उड़ान योजना के तहत कई शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से वहां रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलता है. इससे कारोबार, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है. मंत्री ने मध्यप्रदेश की नई एविएशन पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य की पॉलिसी काफी अच्छी है. उन्होंने भविष्य में और एयरपोर्ट बनाने और हवाई सेवाओं का विस्तार करने की बात भी कही.
उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नई फ्लाइट को विंध्य क्षेत्र के लिए खास बताया. उन्होंने कहा कि इस इलाके में कोयला, बिजली और धार्मिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं. बेहतर एयर कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है. इन फ्लाइट का संचालन अलायन्स एयर करेगी. राज्य सरकार मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत इन सेवाओं को आर्थिक मदद दे रही है. हर राउंड ट्रिप पर कंपनी को 10 लाख रुपये तक की VGF दी जाएगी. सरकार का मकसद प्रदेश के शहरों को बड़े शहरों से सीधे जोड़ना है, ताकि लोगों का सफर आसान हो सके.
नई फ्लाइट शुरू होने से भोपाल और विंध्य क्षेत्र के बीच सफर आसान होगा. भोपाल-पटना सेवा से मध्यप्रदेश सीधे बिहार की राजधानी से जुड़ गया है. वहीं रीवा और जबलपुर से कोलकाता की सीधी उड़ान मिलने से पूर्वी भारत तक पहुंच आसान होगी. पहले इन शहरों से जाने वाले यात्रियों को कई बार दूसरे शहरों के जरिए सफर करना पड़ता था. अब सीधी फ्लाइट मिलने से समय बचेगा और यात्रा भी आसान होगी. इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और पर्यटकों को फायदा मिलने की उम्मीद है. सरकार को उम्मीद है कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मध्यप्रदेश में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे.
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