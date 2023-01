Hindi Madhya Pradesh

MP: डांट से नाराज 16 साल बेटे ने पिता की राइफल से मां की गोली मारकर हत्या की, स्पॉट पर पुलिस के आने का किया इंतजार

Madhya Pradesh: 11 वीं कक्षा के छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से घर में अपनी 43 वर्षीय मां को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के टीकमगढ़ शहर (Tikamgarh city) में 16 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या (16-year-old boy allegedly shot dead his mother) कर दी. 11 वीं कक्षा के छात्र ने बार-बार मां के डांटने और पीटने से (repeatedly scolded and beaten by his mother) नाराज होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. किशोर ने खुद ही पुलिस को सूचित किया और पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने का इंतजार किया.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 11 वीं कक्षा के छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से घर में अपनी 43 वर्षीय मां को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी के पिता घटना के समय घर पर नहीं थे, जो एक बैंक में सुरक्षा प्रहरी के तौर पर काम करते हैं. अधिकारी ने कहा कि किशोर ने खुद ही पुलिस को सूचित किया और पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने का इंतजार किया.

ग्रामीण थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया, लड़का अपनी मां के रवैये से नाखुश था, क्योंकि वह उसे अक्सर डांटती थी और कई बार उसे बुरी तरह से पीटती भी थी. उन्होंने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर किशोर को हिरासत में ले लिया गया है. (भाषा)