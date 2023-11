MP Assembly Election: बीजेपी के प्रचार में उतरे श्री हनुमान; देखें Video

Sidhi: देश के पांच राज्यों में अभी चुनावी मौसम चल रहा है. एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियों के नेता लोगों को लुभाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. वहीं उनमें से कई समर्थक ऐसे भी हैं जो अपने पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. एक ऐसे ही बीजेपी (BJP) समर्थक हैं जिन्होंने अपने पार्टी को जिताने के लिए श्री हनुमान (Sri Hanuman) का अवतार धारण कर लिया है. मैं बात कर रहा हूं श्रवण का जो श्री हनुमान बन पीएम मोदी को सहयोग करने उनके रैलियों में पहुंच जाते हैं.

श्रवण कहते हैं …’मैं यहां बिहार के बेगुसराय से आया हूं. जहां भी पीएम मोदी की सार्वजनिक रैलियां होती है, मैं वहां ऐसे ही तैयार होकर जाता हूं. पीएम मोदी गरीबों, दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए मसीहा हैं. उनके सहयोग से मध्य प्रदेश में बहुत विकास हुआ है…’

#WATCH | Madhya Pradesh: “…I have come here from Bihar’s Begusarai. Wherever PM Modi’s public rallies are held I go there dressed up like this. I go to those rallies because PM Modi is a messiah for the poor, Dalit, Adivasi, OBC and the entire country…Madhya Pradesh has seen… pic.twitter.com/zuW5qBkQwY

— ANI (@ANI) November 7, 2023