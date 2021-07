Madhya Pradesh, ACCIDENT IN MP, Vidisha News Updates: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विदिशा (Vidisha) जिले में गुरुवार रात को एक बड़ा ( Big Accident) हादसा हो गया. के गंजबासौदा (Ganjbasoda area in Vidisha) में रात को कुएं में फिसलकर गिरी एक बच्ची को बचाने के लिए इसकी मेड़ पर खड़े कई लोग अचानक मिट्टी धंसने से कुएं में गिर गए और मलबे में दब गए. इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बचाव कार्य मध्यरात्रि के बाद भी जारी है. ताजा जानकारी के मुताबिक, तीन लोगों की मौत हो चुकी है. NDRF और SDRF की टीमें बचाव में लगीं हैं.Also Read - MP News: सीएम शिवराज चौहान ने किया गोद ली हुईं तीन बेटियों का कन्यादान, देखिए शानदार तस्वीरें

वहीं, इस हादसे में कुएं में गिरने के बाद बचाये गए दो लोगों ने मीडिया से कहा कि कुएं में गिरी एक बच्ची को बचाते समय यह हादसा हुआ. उसे बचाने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतर गए, जबकि करीब 40-50 लोग उनकी सहायता करने एवं देखने के लिए कुएं की मेड़ और छत पर खड़े हो गए. उन्होंने कहा कि इसी बीच, कुएं की छत ढह गई, जिससे करीब 25-30 लोग कुएं में गिर गए. एक अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में कई लोगों की मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 11 बजे बचाव कार्य में लगा एक ट्रैक्टर भी इस कुएं में गिर गया, जिससे चार पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोग भी इस कुएं में गिर गए. इनमें से तीन पुलिसकर्मियों एवं कुछ अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि कुल कितने लोग इस मलबे में दबे हैं. यह कुआं करीब 50 फुट गहरा है और इसमें करीब 20 फुट तक पानी बताया गया है.

Madhya Pradesh: Latest visuals from Ganjbasoda area in Vidisha where at least 15 people fell into a well last night. NDRF, police, and administration are undertaking the rescue operation.

State Minister Vishwas Sarang was also present at the spot. pic.twitter.com/n72K80rEZC

