Madhya Pradesh By-Elections Result: इंदौर में सांवेर सीट की मतगणना का बॉयकाट कांग्रेस उम्‍मीदवार प्रेमचंद्र गुड्डू के समर्थकों ने कुप्रबंधन और अनुचित व्‍यवहार का अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए किया. उनके बेटे और पार्टी के नेता अजीत बोरासी ने कहा कि ईवीएम की सील तोड़ी गई है. अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं. हम कोर्ट जाएंगे.

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी उम्‍मीदवार तुलसीराम सिलावट को 69099 वोट मिल चुके हैं, जबकि, कांग्रेस उम्‍मीदवार प्रेमचंद्र गुड्डू को 43802 वोट मिल चुके हैं. मतगणना के 10वें राउंड के बाद सिलावट ने गुड्डू पर 18,341 वोटों की बढ़त बना ली थी.

#WATCH Indore, MP: Supporters of Congress candidate Premchand Guddu create ruckus & boycott counting, alleging "mismanagement" & "unfair conduct" by officials.

His son & party leader Ajit Borasi says, “EVM seals broken. Officials working under BJP’s pressure. We’ll go to Court” pic.twitter.com/XbrGr0QNWS

