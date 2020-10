भोपाल: मध्यप्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच में राजय की कांग्रेस इकाई में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की तस्वीरें गायब हैं. इस बात को लेकर पार्टी के ‘वचन पत्र’ को विवाद सामने आया है. वचन पत्र में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ की तस्‍वीरें तो दिख रहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी व एमपी के सीनियर नेता दिग्‍विजय सिंह की फोटो नहीं हैं. Also Read - Bihar Election 2020: कांग्रेस-भाजपा के उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर लगाया अजब-गजब आरोप

इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी के नाम पर मध्य प्रदेश में पार्टी ने चुनाव जीता था. उन्होंने आगे कहा कि घोषणापत्र से लापता दिग्विजय सिंह की तस्वीर को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके पास राज्य में अनुयायियों की एक सेना है, इसलिए राहुल गांधी और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की तस्वीरें जरूर होनी चाहिए. Also Read - MP: पबजी खेल रही 14 साल की लड़की से तीन लड़कों ने की दोस्‍ती, कई बार गैंगरेप किया

पार्टी के 2018 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में, राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने पृष्ठ पर थी, लेकिन इस बार उनकी तस्वीर को पूर्व सांसद सीएम कमलनाथ, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी ने बदल दिया है. Also Read - कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा- अगर सरकारी पैसे से मदरसे नहीं चल सकते तो कुम्भ का आयोजन भी न हो

We won elections in Madhya Pradesh under Rahul Gandhi’s name & Digvijaya Singh has an army of followers in the state, so their photos should definitely be there: Congress Leader Manak Agarwal on photos of Rahul Gandhi & Digvijaya Singh missing from the Congress Vachan Patra in MP pic.twitter.com/pk2FFaPzGw

— ANI (@ANI) October 15, 2020