भोपाल: मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज से मौन धरने पर बैठ चुके हैं. इसका कारण है पूर्व मुख्यमंत्र कमलनाथ द्वारा भाजपा की महिला प्रत्याशी इमरती देवी को ‘आइटम’ कहना. कमलनाथ का यह बयान जैसे ही बाहर आया उसके बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गईं. इसपर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि महिलाओं का ऐसा अपमान वे बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस कारण कमलनाथ के बयान के खिलाफ आज शिवराज सिंह चौहान मौन धरने पर बैठ चुके हैं. Also Read - कमलनाथ के बीजेपी महिला नेता को 'आइटम' कहने पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिया करारा जवाब

बता दें कि ये धरना करीब दो घंटे तक चलेगा. इसी बीच भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इंदौर में धरने पर बैठे हैं. वहीं भाजपा के अन्य नेता राज्य के अलग-अलग हिस्सों में धरने पर बैठे हुए हैं. शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. देश में मां, बगन और बेटियों का सम्मान किया जाएगा. Also Read - ज्योतिरादित्य सिंधिया की आमसभा में आए बुजुर्ग किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत, भाषण देते रहे स्थानीय नेता

Madhya Pradesh: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan observes a two-hour ‘silent protest’ in Bhopal, against former CM & Congress leader Kamal Nath’s remarks wherein he referred to BJP leader Imarti Devi as “item”. Other ministers of the state & leaders of the party also present. pic.twitter.com/NjtM4yBR5l Also Read - MP ByPolls 2020: मप्र में नामांकन का आज अंतिम दिन, अब तक 216 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे

