MP के CM मोहन यादव ने BJP प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई, उपलब्धियों से भरा बताया एक साल का कार्यकाल

हेमंत खंडेलवाल ने मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक साल पूरा किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि खंडेलवाल के नेतृत्व में BJP संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिली है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/madhya-pradesh/mp-cm-mohan-yadav-congratulates-hemant-khandelwal-calls-his-one-year-tenure-full-of-achievements-8463723/ Copy

MP News Today: मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व का एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी. सीएम मोहन यादव ने उनके कार्यकाल को संगठन के लिए उपलब्धियों भरा बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में BJP संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिली साथ ही कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं.

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं. कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा के कारण ही भाजपा लगातार जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के अपने संकल्प को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल ने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में कई प्रभावी पहल की हैं, जिनका सकारात्मक असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है.

संगठन विस्तार और संवाद को मिली नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद स्थापित करने, संगठनात्मक विस्तार को गति देने और संगठन को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. नए जिला कार्यालयों के निर्माण, नियमित प्रशिक्षण वर्गों के आयोजन और सहयोग सेल जैसी पहलों ने संगठन की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ सेवा भावना को भी मजबूत किया है. इन प्रयासों से भाजपा की जमीनी पकड़ और अधिक मजबूत हुई है.

‘भाजपा सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्रसेवा का माध्यम’

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि राष्ट्रसेवा का एक सशक्त माध्यम है. उन्होंने विश्वास जताया कि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन आने वाले समय में भी नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा और प्रदेश में जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी. मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को उनके सफल एक साल के कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन की ऊर्जा, कार्यकर्ताओं का समर्पण और नेतृत्व की प्रतिबद्धता ही विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.