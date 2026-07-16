भारत मंडपम में जुटे देश-विदेश के उद्योगपति, CM मोहन यादव ने निवेशकों को किया आमंत्रित, कहा- MP में आपके लिए सबकुछ

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में 'भारत टैक्स-2026' कार्यक्रम के दौरान देश-विदेश के बड़े-बड़े कपड़ा व्यापारियों, कंपनियों के मालिकों और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ एक खास बैठक की.

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार (जुलाई, 16, 2026) को नई दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ में ‘भारत टेक्स-2026’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने देश-विदेश के बड़े-बड़े कपड़ा व्यापारियों (टेक्सटाइल निवेशकों), कंपनियों के मालिकों और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ एक खास बैठक की. डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में बिजनेस शुरू करना कितना आसान है और वहां कपड़ा उद्योग के लिए कितनी शानदार संभावनाएं हैं.

दिल्ली में दिखा कुंभ जैसा माहौल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश के हर कोने में तरक्की हो रही है. उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, ‘मैं कुंभ की नगरी (उज्जैन) से आता हूं. वहां 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है और चारों तरफ सिर्फ धर्म का माहौल हो जाता है. बिल्कुल वैसा ही माहौल आज यहां दिल्ली में कपड़ा उद्योग को लेकर दिख रहा है.पिछले साल भी हम इस कार्यक्रम में आए थे, लेकिन इस बार इसकी रौनक और ज्यादा बढ़ गई है.’ उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की मदद से मध्यप्रदेश अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है. इससे राज्य में कपड़ों का उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.

खेत से लेकर विदेशों के बाजार तक: ‘पीएम मित्र पार्क’

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को बताया कि पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश के धार जिले में देश के पहले ‘पीएम मित्र पार्क’ की शुरुआत की है. इस पार्क से करीब 3 लाख लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. साथ ही मालवा और निमाड़ इलाके के 6 लाख से ज्यादा कपास उगाने वाले किसानों की जिंदगी बदल जाएगी. इस पार्क का फायदा यह होगा कि कपास सीधे खेत से कारखाने पहुंचेगी, वहां से कपड़ा बनकर गारमेंट इंडस्ट्री जाएगा और फिर सीधे दुनिया के बाजारों में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा.’

डॉ. यादव ने अधिकारियों और उद्योगपतियों के रिश्ते पर बात करते हुए कहा, ‘हमारे सरकारी अफसरों ने आपको नियम-कायदे (पॉलिसी) तो समझा दिए होंगे, लेकिन असली ताकत आप जैसे कारोबारियों के अनुभव में है, जो आपकी मेहनत और पसीने से आई है. आपकी बातें हमें और तेजी से काम करने का हौसला देती हैं.’

MP में है दुनिया की सबसे सस्ती बिजली!

बिजली के मामले में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बिजली की नीलामी से यह साबित हो गया है कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है, तो वो मध्यप्रदेश में है. उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारे यहां पानी के ऊपर भी बिजली (सोलर पैनल) बन रही है और पानी के इस्तेमाल से भी बिजली बनाई जा रही है. मध्यप्रदेश ने ग्रीन एनर्जी (पर्यावरण के अनुकूल बिजली) में बहुत नाम कमाया है.

राजा विक्रमादित्य से लेकर चंदेरी-महेश्वरी साड़ी का इतिहास

मुख्यमंत्री ने इतिहास को याद करते हुए कहा कि हमारे यहां कपड़ा उद्योग आज का नहीं है, यह राजा विक्रमादित्य के जमाने से चला आ रहा है. इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने ‘महेश्वरी साड़ी’ को एक बड़ा ब्रांड बनाया था ताकि हमारे बुनकर भाइयों की कमाई अच्छी हो सके. महेश्वरी की तरह ही ‘चंदेरी साड़ी’ भी दुनिया भर में मशहूर है.

उन्होंने भारत की विविधता की तारीफ करते हुए कहा कि बनारसी साड़ी का शौक उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत के लोग भी रखते हैं. बिहार जाएं तो लोग भागलपुरी कपड़ों की मांग करते हैं. जो इज्जत दक्षिण भारत में कांजीवरम साड़ी की है, वही पूरे देश में है. हमने हमेशा से व्यापार और अर्थव्यवस्था को इंसानी जिंदगी और संस्कृति से जोड़कर देखा है.

निवेशकों का पूरा ख्याल: 5500 करोड़ की दी सब्सिडी

बिजनेस करने वालों को भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों से किया अपना हर वादा निभाया है. सभी सेक्टर्स के कारोबारियों को उनकी सब्सिडी का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में (DBT के जरिए) भेज दिया गया है. सरकार ने मई 2026 तक की सारी देनदारियां और बकाया चुका दिया है. पिछले डेढ़ साल में प्रदेश सरकार ने लगभग 5500 करोड़ रुपये की सब्सिडी उद्योगपतियों को बांटी है.आखिर में उन्होंने सभी को मध्यप्रदेश आने का न्योता देते हुए एक बेहद खूबसूरत बात कही. ‘एक बार जो मध्यप्रदेश आता है, वो यहीं का होकर रह जाता है. हमारा ‘हृदय प्रदेश’ आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है.’