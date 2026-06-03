MP के सीएम मोहन यादव के नाम जुड़ा बड़ा रिकॉर्ड- ऐसा करने वाले बने देश के पहले मुख्यमंत्री

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लगातार पालन कर रहे हैं. इसके मद्देनजर उन्होंने 3 जून को बड़ा फैसला लिया. वह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल किया है. दरअसल, मुख्यमंत्री के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किमी का सफर तय करती है. सीएम डॉ. मोहन यादव इस EV से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक गए.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई कार को MP-02-VB-2047 नंबर मिला है. इस नंबर में VB का अर्थ विकसित भारत से लगाया जा रहा है, जबकि, 2047 को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है. कार में 360 डिग्री कैमरा सहित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इस कार से सफर करके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे. गौरतलब है कि इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया.
बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को लेकर काफी संवेदनशील हैं. इन दोनों के लिए वे नई-नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अलग-अलग जगह गिद्धों और मगरमच्छों को छोड़ा. उनका मानना है कि कोई भी विकास बिना पर्यावरण संरक्षण के अधूरा है. वे मानते हैं कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न विकल्प देश-दुनिया को विकास का नया मार्ग दिखा सकते हैं.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दौरे के दौरान मितव्ययता का लगातार ध्यान रख रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया. इससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान वे टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे. बता दें, पहले सीएम डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है.
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