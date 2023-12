MP New CM: मध्यप्रदेश का CM चुने जाने के बाद मोहन यादव का पहला रिएक्शन? जानें क्या दिया बयान

Madhya Pradesh New CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश का चुनावी परिणाम आने के बाद 8 दिनों से जारी सस्पेंस पर सोमवार को विराम लग गया. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने OBC चेहरा मोहन यादव (Mohan Yadav) को मध्यप्रदेश की कमान सौंप दी है. भोपाल में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पार्टी विधायकों की बैठक के बाद इसका फैसला लिया गया है. मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मोहन यादव (Who Is Mohan Yadav) का पहला बयान भी आया है.

मोहन यादव ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद. यह जिम्मेदारी देने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मैं सभी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करूंगा. वहीं, मोहन यादव की मां का भी बयान आया है. मोहन यादव की मां ने कहा कि यह बाबा महाकाल की कृपा है.

#WATCH | On Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav, BJP observer for Madhya Pradesh and Haryana CM Manohar Lal Khattar says, “… He will play a role in taking forward the development journey of Madhya Pradesh…” pic.twitter.com/0o5plLLW5t

