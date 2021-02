MP CM Shivraj singh Chouhan finds mosquitoes in Sidhi: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों सीधी में हुए हादसे के प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने गए और रात विश्राम गृह के कक्ष में बिताई. इस कमरे की साफ-सफाई गड़बड़ होने की वजह से मच्छर थे, इतना ही नहीं भवन पर बना पानी का टैंक भी ओवर फ्लो होता रहा. Also Read - Shock to Employees: एमपी में 2.50 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों को बड़ा झटका, अब जल्‍द होंगे रिटायर

इसके लिए लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया है. ज्ञात हो कि बीते दिनों सीधी में यात्री बस बाणसागर बांध की नहर में गिर गई थी, इस हादसे में 52 लोगों की मौत हुई है. मुख्यमंत्री चौहान पीड़ित परिवारों का ढांढस बंधाने उनके बीच पहुंचे थे. रात में उन्हें सीधी के विश्राम गृह में रुकना पड़ा. चौहान जिस कक्ष में रुके उसकी साफ-सफाई अच्छी नहीं थी और मच्छर थे. इसके अलावा पानी की टंकी से पानी बहता रहा.

विश्रामगृह की अव्यवस्था की बात सामने आने पर रीवा के संभागायुक्त राजेश जैन ने लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री बाबूलाल गुप्ता को निलंबित कर दिया है. निलंबन आदेश में कहा गया है कि विश्रांतिगृह के आसपास सफाई का अभाव पाया गया और पानी का टैंक लगातार ओवर फ्लो होता रहा. विश्रांतिगृह के कक्ष का रखरखाव विषिष्ट अतिथि की गरिमा के अनुरुप नहीं था.

(इनपुट आईएएनएस)