नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के पांच मंत्र‍ियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. एक दिन पहले इन पांचों मंत्र‍ियों को शपथ दिलाकर कैबिनेट का गठन किया गया था. इन नए मंत्र‍ियों में नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग आवंटित किया गया है.

पिछड़ा वर्ग से आने वाले कमल पटेल को कृषि मंत्री बनाया गया है. जबकि विधायक रही मीना सिंह को आदिवासी कल्याण विभाग की जिम्‍मेदारी दी गई है. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्‍योतिरादित्‍य समर्थक तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की जिम्‍मेदारी दी गई है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के आवंटन के बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की.

Bhopal: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan held a meeting with Cabinet Ministers after allocation of portfolios. https://t.co/omO24eeqee pic.twitter.com/EUW9wnMjfk

