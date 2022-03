Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan , भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan ) आज शुक्रवार की शाम अपने मंत्रिमंडल (cabinet ) के सहयोगियों के साथ भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी (hill station Pachmarhi) के लिए रवाना हो गए. हर साल की तरह मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का दो दिवसीय चिंतन शिविर 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होने वाला है.Also Read - Petrol Diesel Price Hike 26 March: एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, 5 दिन में 3.20 रुपए बढ़े, अब ये हैं कीमतें

Bhopal | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan and his cabinet colleagues leave for Pachmarhi, for a ‘Chintan Shivir’. pic.twitter.com/pKVwDpbcTF

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 25, 2022