भोपाल/झाबुआ: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में पॉलीटेक्निक के छात्रों से फोन पर कथित तौर पर गाली-गलौज करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को हटा दिया गया है. एसपी को हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस महानिदेशक को दिए.

मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार की सुबह पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि झाबुआ के पुलिस अधीक्षक को तुरंत हटा दिया जाए, ऐसी अशोभनीय भाषा में कोई अधिकारी कैसे बात कर सकता है. इसलिए उन्हें तुरंत हटाएं. मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद झाबुआ जिले के एसपी को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया.

#WATCH | Madhya Pradesh: In the meeting held today in Bhopal, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan directed the CS and DGP to remove Jhabua SP with immediate effect.

(Video Source: CMO) pic.twitter.com/s11nCwwqb8

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 19, 2022