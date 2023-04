MP कांग्रेस ऑफिस भगवा झंडे-बैनरों से सजा, कमलनाथ बोले-क्या भगवा रंग का ठेका भाजपा ने ले लिया है

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh) अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Congress chief Kamal Nath) ने भोपाल में भगवा झंडे और बैनरों से सजे प्रदेश पार्टी कार्यालय ( MP Congress office ) में हिंदू पुजारियों से रविवार को सवाल किया कि क्या हिंदी धर्म एवं भगवा रंग का ठेका भाजपा ने ले लिया है. कमलनाथ (Madhya Pradesh Congress chief Kamal Nath) ने संतों, पुजारियों और मंदिरों के प्रमुखों से कहा कि मंदिरों की संपत्तियों के नियंत्रण और प्रबंधन की उनकी मांग 6 महीने बाद राज्य में कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद पूरी की जाएगी. राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

कमलनाथ ने मध्यप्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित धर्म-संवाद को संबोधित करते हुए यह बात कही. कमलनाथ ने कहा, भारत की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है जो समाज के लोगों को जोड़ती है. मंदिर का पुजारी समाज का सेवक होता है और वहीं समाज की मूल भावना आध्यामिकता की ओर लोगों को जोड़ने का काम करता है.