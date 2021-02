Madhya Pradesh, Bhopal, Congress, diesel, petrol, NEWS Updates: मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज शनिवार को कांग्रेस (Congress) ने आधे दिन का बंद बुलाया था. एमपी की राजधानी भोपाल (Bhopal) में कांग्रेस नेता दिग्‍विजय सिंह (Digvijay Singh) के नेतृत्‍व में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकले. पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. Also Read - Rajasthan: कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया प्रदर्शन

Digvijaya Singh & Congress leaders & workers protest in Bhopal against fuel price hike. Petrol price today in the city is Rs 98.60/litre, diesel Rs 89.23/litre. He says, "Central Excise duty should be slashed immediately."

कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्‍विजय सिंह ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, आज शहर में पेट्रोल Rs 98.60 प्रति लीटर बिक रहा है. केंद्र को तुरंत प्रभाव से सेंट्रल एक्‍साजइज टैक्‍स कम करना चाहिए. मध्‍य प्रदेश कांग्रेस ने आज आधे दिन के राज्यव्यापी ‘बंद’ का आह्वान किया है. कांग्रेस का यह बंद आज 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे बंद है. बंद से बंद से दूध, अखबार, दवा दुकानें और अस्पतालों को मुक्त रखा गया है.

Madhya Pradesh: Congress leader PC Sharma arrested for allegedly protesting and shutting down markets without permission, in Bhopal. He has been arrested by Habibganj Police

State Congress has given a call for a half-day ‘bandh’ in the state today against the rising fuel prices. pic.twitter.com/PbPkan2csl

