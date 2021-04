MP CoronaVirus: एक तरफ कोरोना की चारों तरफ दहशत उसपर से अब दवा भी सुरक्षित नहीं. अब चोरों ने दवा पर ही हाथ साफ करना शुरू कर दिया है. कुछ दिनों पहले भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से चोरों ने सेंट्रल स्टोर की ग्रिल काट कर 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर लिए थे. तो अब वहीं मध्यप्रदेश के ही शाल्बी अस्पताल से चोरों ने 130 इंजेक्शन चुरा लिया है. एक तरफ कोरोना मरीजों को लेकर परेशानी तो दूसरी तरफ रेमडेसिविर किल्लत के बीच मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पताल से दूसरी बार इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है. सरकारी अस्पताल में ये इंजेक्शन गंभीर मरीजों के इलाज के लिए भेजे गए थे जो अब चोरी हो गए हैं. इंजेक्शन गायब होने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. Also Read - Covid Drug Remdesivir Black Marketing: रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के शाल्बी अस्पताल से 130 remdesivir के वायल चोरी होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने टुकोगंज पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज कराया है. इसकी जानकारी थाने के इंचार्ज कमलेश शर्मा ने दी है. Also Read - Politics On CoronaVirus: पीएम मोदी पर जमकर बरसीं प्रियंका गांधी, पूछा-श्मसान घाटों की भीड़ नहीं दिख रही, देखें VIDEO

Madhya Pradesh: More than 130 remdesivir vials were allegedly stolen from Shalby Hospital in Indore. Also Read - दिल्ली High Court ने कोरोना से लड़ने में अहम दवाओं की कमी पर कहा-केंद्र विवेक का इस्तेमाल कर संसाधनों और दवाओं का करें आवंटन

“Hospital administration registered an FIR against an employee of the hospital’s drugstore. Probe underway,” said Kamlesh Sharma, in-charge of Tukoganj police station.

(21/4) pic.twitter.com/e7dUVQNeLW

— ANI (@ANI) April 21, 2021