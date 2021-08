Bhopal, Madhya Pradesh, stress, suicide, Murder, Engineer: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में एक इंजीनियर ने कथित तौर पर आर्थिक तंगी और अवसाद (Facing financial stress) के चलते पत्नी के साथ मिलकर अपने दो बच्चों की हत्या की कोशिश की और बाद में दोनों ने जान देने के लिए जहर पी लिया. इस घटना में अभियंता और उनके पुत्र की मौत हो गई,जबकि पत्नी और बेटी की हालत गंभीर है.Also Read - Bihar News: गया में माले नेता की बेरहमी से हत्या, क्षत-विक्षत शव बरामद, लोगों ने जमकर काटा बवाल

भोपाल में एक परिवार के 4 सदस्यों ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की. पति-पत्नी ने ज़हर पिया उसके बाद अपने बेटे का गला पत्थर काटने वाली मशीन से काटा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. मशीन ख़राब हो जाने से बच्ची बच गई.

The man, a jobless civil engineer, and his wife decided to died by suicide and slit throats of their offspring with a floor-tiles cutter machine while they were sleeping. In a suicide note, they’ve mentioned financial stress: Misrod SHO Nirajnan Sharma in Bhopal pic.twitter.com/ltMkUNMAUd

