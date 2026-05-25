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MP News: पेयजल संकट को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम बनाने के दिये निर्देश

MP News Today: मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिलाधिकारियों समेत अहम अधिकारियों की बैठक की और जल व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी.

Published date india.com Published: May 25, 2026 1:04 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
CM Mohan Yadav
MP CM Mohan Yadav.

Madhya Pradesh News Today: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि पेयजल से जुड़ी समस्याओं की प्रतिदिन निगरानी की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो. इस दिशा में नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम और अन्य विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है. अब केवल अत्यंत जरूरी परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे.

केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. उन्होंने सभी जिलों में केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाने और अधिकारियों की एक समिति गठित कर प्रतिदिन पेयजल स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए.

‘टैंकरों का न हो पाए दुरुपयोग’

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां टैंकरों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही टैंकरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने को कहा गया. उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखने और नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने की भी बात कही. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में पानी की टंकियों को समान रूप से भरा जाए तथा ऊर्जा विभाग को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाए, ताकि किसी नल-जल योजना का बिजली कनेक्शन न कटे.

जल स्रोतों के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल और अन्य जल स्रोतों के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा पंचायतों को मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए 55 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट न हो. उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे स्वयं कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी संभालें और लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का जल्द समाधान करें. अगले एक महीने के लिए विशेष योजना बनाकर प्रतिदिन सख्ती से निगरानी करने को कहा गया है.

साथ ही पंचायतों को जल संरक्षण से जुड़े छोटे कार्य स्वयं करने की अनुमति दी गई है. अधिकारियों को जल स्रोतों पर विशेष निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक जल स्रोत तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर नागरिक तक समय पर पर्याप्त पेयजल पहुंचे और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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