जबलपुर: कांग्रेस नेता व पार्टी महासचिव (Congress general secretary) प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने आज सोमवार को जबलपुर में आयोजित कांग्रेस की रैली को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर संबोधित करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हमला किया है. प्रियंका गांधी ने महाकाल लोक में तेज हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को लेकर कहा, भाजपा सरकार ने भगवान को भी नहीं बख्शा.

प्रियंका गांधी ने कहा, इनके(बीजेपी ) दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है. यहां आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। बड़ी-बड़ी बाते होती हैं, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बाते होती हैं. ये हिमाचल और कर्नाटक में भी यही कहते थे. जनता ने इन्हें दिखा दिया कि ये डबल इंजन की बाते बंद करो और काम करो नहीं तो निकाल देंगे.

प्रियंका गांधी ने दावा किया, पिछले तीन वर्ष में भाजपा शासन द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 21 सरकारी नौकरियां दी गईं.

प्रियंका गांधी ने कहा, दो इंजन, तीन इंजन की कई सरकारें देखीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के लोगों ने मुहतोड़ जवाब दिया. प्रियंका वे (भाजपा) यहां आते हैं और घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते. वे डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करते है. वे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी यही कहते थे, लेकिन जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि उन्हें डबल इंजन की बात बंद करनी चाहिए और काम करना शुरू करना चाहिए.