MP Election 2023: PM मोदी का हमला, Congress कुर्सी पाने के लिए लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है

बड़वानी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के बड़वानी (Barwani) में एक चुनावी (MP Election 2023) रैली में कांग्रेस (Congress) पर हमला किया है. पीएम मोदी ने कहा, “कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है. अब वे सोना कौनसा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं . वे कहेंगे कि सोने का महल देंगे और बाद में कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा, तब बनाऊंगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भाजपा भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ निकली है. मध्य प्रदेश के गांव-गांव से स्वर निकल रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार. आज कल मध्य प्रदेश में एक और नारा गूंज रहा है, यह नारा लोगों के दिल से निकला है और यह नारा है कांग्रेस आई तबाही लाई…

#WATCH | #WATCH | Madhya Pradesh elections | In Barwani, Prime Minister Narendra Modi says, “On one side, there is Congress’ character and on the other side there is BJP that wants to take forward its pledge of service and its mission of ‘Nation First’. Look at our priority, such… pic.twitter.com/omnkX4REtP

— ANI (@ANI) November 13, 2023