MP Elections Result 2020 Live Updates: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की 28 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे और उप-चुनाव के नतीजे ही यह तय करेंगे की राज्य में किसकी सरकार बनेगी. लेकिन, नतीजों से पहले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है. क्योंकि प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार मजबूत होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस और कमल नाथ पीछे होते दिख रहे हैं.

रुझानों में कांग्रेस को झटका लगने की सम्भावना बनती दिख रही है. अभी तक के रुझानों में 28 में से 20 सीटों पर भाजपा और 7 पर कांग्रेस और एक सीट पर बसपा आगे चल रही है. अगर आगे भी यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो राज्य में एक बार फिर भाजपा सरकार बन सकती है. रुझानों में ग्वालियर की सीटों को देखा जाए तो यहां की चंबल सीट छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा ने ही बढ़त बना रखी है.

#MadhyaPradeshBypolls: BJP leaders, including CM Shivraj Singh Chouhan, exchange sweets at their Bhopal office as trends show the party leading on 19 of the 28 seats.

Congress is leading on 8 & BSP on one.

In the 230-member assembly, BJP at present has 107 MLAs & Congress 87. pic.twitter.com/A0BCWcGC9Y

— ANI (@ANI) November 10, 2020