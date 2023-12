MP Election Results से पहले नकुलनाथ ने हनुमान मंदिर में बजाया मंजीरा, किया जीत का दावा, वीडियो

मध्यप्रदेश चुनाव (Madhya Pradesh Elections) की मतगणना (Vote Counting) से पहले कांग्रेस नेता भी मंदिरों में पूजा और भजन करते हुए नजर आ रहे हैं. कांग्रेस सांसद नकुल नाथ (Congress MP Nakulnath ) ने आज शनिवार को छिंदवाड़ा में सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. मध्यप्रदेश चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा में सिमरिया हनुमान मंदिर हनुमान चालीसा का आयोजन किया. कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने मंदिर में पूजा और भजन की वीडियो में वह मंजीरा बजाते हुए नजर आ रहे रहे हैं. नकुल नाथ ने कहा है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे.

हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने कहा, “मैंने प्रार्थना की कि भगवान हनुमान मध्य प्रदेश के लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें… हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे.

राज्य में कल 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना होना है .मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला रविवार को खुल जाएगा. कई एग्जिट पोल ने दो मुख्य पार्टियों के बीच सीधे मुकाबले में मौजूदा भाजपा को कांग्रेस से आगे रखा है. राज्य में 17 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव हुए थे.

#WATCH | Chhindwara, Madhya Pradesh: After offering prayers at Simaria Hanuman temple, Congress MP Nakul Nath says, “I prayed that Lord Hanuman keeps blessing the people of Madhya Pradesh… We will form a government of complete majority…” pic.twitter.com/cLGGaX1cUN

