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बाढ़ के बीच CM मोहन यादव ने संभाली कमान, सिचुएशन रूम पहुंचकर लिया जायजा; 527 लोगों को बचाया

मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर सीएम मोहन यादव ने सिचुएशन रूम पहुंचकर जायजा लिया. जानकारी के अनुसार, अब तक 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, खंडवा में 7 कांवड़िए भी बचाए गए.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 11, 2026, 4:43 PM IST
बाढ़ के बीच CM मोहन यादव ने संभाली कमान, सिचुएशन रूम पहुंचकर लिया जायजा; 527 लोगों को बचाया
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि रेस्क्यू टीम ने अब तक 527 लोगों की जान बचाई है.

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन के सिचुएशन रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया. सीएम ने अलग-अलग क्षेत्रों में राहत और बचाव के काम की जानकारी ली और प्रभावित लोगों से सीधे बातचीत कर उनका हाल जाना. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब तक प्रदेश में 527 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. डॉ. मोहन यादव ने राहत-बचाव में लगे मैदानी अमले को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित लोगों तक मदद लगातार पहुंचती रहनी चाहिए.

MP में लगातार बारिश के बीच 527 लोगों का रेस्क्यू

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी बारिश का दौर चल रहा है. इस बार प्रदेश में सामान्य से करीब 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन और राहत-बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं. डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि रेस्क्यू टीम ने अब तक 527 लोगों की जान बचाई है. खंडवा में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. सीएम ने कहा कि बारिश के दौरान नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने से कुछ ही समय में खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है.

और पढ़ें: उत्तराखंड के टिहरी में फटा बादल, देश में बाढ़ से मची तबाही का देखें वीडियो

प्रभावित लोगों से CM मोहन यादव ने की बात

डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राहत-बचाव में जुटी टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. उन्होंने होमगार्ड कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की निगरानी की और रेस्क्यू किए गए लोगों से भी बात की. इस दौरान उन्होंने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जरूरतमंद लोगों को समय पर भोजन, सुरक्षित स्थान और दूसरी जरूरी मदद मिलती रहे. मोहन यादव सरकार की कोशिश है कि किसी भी आपात स्थिति में राहत पहुंचाने में देरी न हो और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मिले.

नदी-नालों के पास रहने वालों से खास अपील

सीएम ने नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी बढ़ता है या खतरा महसूस होता है, तो लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं. जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों से भी राहत और बचाव के लिए मदद ली जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तर पर बाढ़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर स्तर पर काम कर रही है.

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