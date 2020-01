नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बीते दिनों कलेक्‍टर निधि निवेदिता के खिलाफ कथिततौर पर की गई एक विवादास्‍पद टिप्‍पणी के मामले में बीजेपी के शासनकाल में राज्‍यमंत्री रहे बद्रीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि बीते 22 जनवरी बुधवार को बीजेपी नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने राजगढ़ की महिला कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी की थी.

बता दें बीते 19 जनवरी को कलेक्टर निधि निवेदिता एवं उनके अधीनस्थ काम कर रहीं डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सीएए के समर्थन में धारा 144 लगाने के बाद भी रैली निकालने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को भारी तादाद में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामने चांटे मारे थे. इसके विरोध में 22 जनवरी बीजेपी नेताओं ने राजगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया था. इसी दौरान पूर्व मंत्री का विवादास्‍पद बयान सामने आया था.

बद्रीलाल यादव के विवादित बोल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस सभा में शामिल हुए थे और कलेक्टर निधि द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को चांटा मारने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सभा स्थल पर आवेदन दिया था.

Madhya Pradesh: BJP leader Badrilal Yadav has been arrested, over his objectionable remark on Rajgarh Collector Nivedita. Rajgarh Collector had prevented BJP workers from demonstrating in support of #CAA, in Rajgarh on 19th January.

