सतना: मध्यप्रदेश के सतना शहर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हुए कुछ शरारती तत्‍वों का एक वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद सियासी सुर्खियां तेज हो गईं. पुलिस ने शिकायत मिलते ही आरोपियों को अरेस्‍ट कर लिया है. यह घटना सतना जिला कलेक्ट्रेट परिसर से महज 50 मीटर की दूरी पर धवारी चौराहे पर मंगलवार शाम को हुई थी.

एमपी के सतना में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में धवारी चौराहे पर स्थापित नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास शराती तत्वों ने 24 मई की शाम को किया. सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में शरारती युवक प्रतिमा के स्टैंड पर चढ़ कर डंडे और हथौड़े मारते नजर आ रहे हैं. इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में भगवा झंडे थे और वे मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे.

Madhya Pradesh | Miscreants vandalised a statue of former PM Pandit Jawaharlal Nehru in Satna yesterday

We received a complaint regarding the incident from the Congress party. We’re in the process of identifying the culprits; a case has been registered in the matter: Police pic.twitter.com/t7nGTajZSe

