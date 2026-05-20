Hindi Madhya Pradesh

Mp Government Extends Wheat Procurement Date Till 28 May For Slot Booked Farmers

MP के किसानों को बड़ी राहत! मोहन सरकार ने बढ़ाई गेहूं खरीदी की तारीख

मध्यप्रदेश सरकार ने स्लॉट बुक करा चुके किसानों को बड़ी राहत दी है. अब 23 मई तक पंजीकरण कराने वाले किसानों से 28 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा.

Mohan Yadav

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है. अब जिन किसानों ने 23 मई तक स्लॉट बुक करा लिया है, उनसे सरकार 28 मई तक गेहूं खरीदेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

दरअसल, कई किसानों ने शिकायत की थी कि उन्होंने स्लॉट बुक तो कर लिया, लेकिन खरीदी केंद्रों पर लंबी लाइन और भीड़ के कारण समय पर गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं. इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अंतिम तारीख को पांच दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया. इससे हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले ले रही है. उन्होंने बताया कि इस साल राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं खरीदी हो रही है. पिछले साल जहां करीब 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, वहीं इस बार सरकार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदा गया है. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. सरकार का मकसद है कि कोई भी किसान अपना अनाज बेचने से वंचित न रहे.

उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि जिन किसानों ने तय समय तक स्लॉट बुक कराया है, उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा. सरकार ने खरीदी केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि किसानों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े. सीएम ने कहा कि इस बार गेहूं खरीदी के दौरान कई चुनौतियां सामने आई हैं. मौसम में बदलाव, भंडारण की व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और परिवहन जैसी दिक्कतों के बावजूद सरकार लगातार व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है.

इससे किसानों की आय बढ़ेगी

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण अनाज भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन बड़ी चुनौती बन चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी. मोहन यादव ने बताया कि सरकार किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और सरकार पर भरोसा रखें.

Add India.com as a Preferred Source

राज्य सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. तारीख बढ़ने से किसानों को राहत मिलने के साथ-साथ खरीदी व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी. सरकार का दावा है कि इस बार रिकॉर्ड गेहूं खरीदी से प्रदेश के किसानों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा.