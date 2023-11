MP Election: शिवराज सिंह चौहान का 'मुख्यमंत्री राइज स्कूल' का ऐलान, गांव के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा

MP Assembly Election 2023: मध्‍य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है. राज्य में मतदान की त‍िथ‍ि करीब आते ही नेताओं की सभाओं और रैलियों का दौर चरम पर है. दिवाली का दिन होने के बाद बावजूद मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने सागर जिले में रोड शो किया और फिर खुरई में रोड शो के साथ जनसभा को भी संबोधित किया.

खुरई में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्‍यमंत्री चौहान ने कहा, अब हम पूरे मध्य प्रदेश में हर 25-30 गांवों के बीच एक मुख्यमंत्री राइज स्कूल बनाएंगे. उन्होनें कहा स्कूल में लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और छात्रों को लाने और छोड़ने के लिए बस सेवा होगी और ये सब मुफ़्त होगा.

#WATCH | Sagar: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan says, “Now in Madhya Pradesh, we will build one CM Rise school in between 25-30 villages. There will be labs, a library, a smart class, and a bus service to pick up and drop off students. All this will be for free…” pic.twitter.com/KL6xw8ZHMf

— ANI (@ANI) November 12, 2023