नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश के राज्‍यपाल लालजी टंडन ने कांग्रेस सरकार के उन 6 मंत्र‍ियों को मुख्‍यमंत्री कमलनाथ की सिफारिश पर कैबिनेट से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया, जो ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया के समर्थक हैं और वे बागी विधायकों समेत बेंगलुरु चले गए थे.

गवर्नर ने मुख्‍यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट के जिन 6 मंत्रियों को बाहर किया है, उनमें इमरती देवी, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसौदिया, प्रदुम्‍न सिंह तोमर और डॉ. प्रभुराम चौधरी शामिल हैं.

मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने बीते 10 मार्च को इन 6 मंत्र‍ियों को हटाने की सिफारिश की थी.

बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को यहां राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपकर भाजपा पर कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाये रखने और विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया है.

Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon (in file pic) expels 6 ministers (Imarti Devi, Tulsi Silawat, Govind Singh Rajput, Mahendra Singh Sisodia, Pardyuman Singh Tomar and Dr Prabhuram Chaudhary) from Cabinet on recommendation of Chief Minister Kamal Nath. pic.twitter.com/P30a6FlFat

— ANI (@ANI) March 13, 2020