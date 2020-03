भोपाल/ द‍िल्‍ली: मध्यप्रदेश कांग्रेस के विभिन्न गुटों में चल रही अंदरूनी लड़ाई एवं कमलनाथ नीत प्रदेश सरकार को कथित रूप से भाजपा द्वारा अस्थिर करने के आरोपों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कुछ मंत्रियों सहित 17 विधायकों के मोबाइल फोन सोमवार शाम अचानक बंद हो गए. फिलहाल उनका कोई पता-ठिकाना नहीं है. सोशल मीडिया एवं विभिन्न न्यूज चैनलों पर अफवाह है कि सभी विधायक हवाई मार्ग से बेंगलुरु रवाना हुए हैं.

वहीं, बीजेपी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है. वहीं, दिल्‍ली से लौटे मुख्‍यमंत्री कमलनाथ से मिलने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्‍विजय सिंह उनके बंगले पर पहुंचे हैं.

Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh arrives at the residence of CM Kamal Nath. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/hy9Fk3v1IS

