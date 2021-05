ग्वालियर: रेमडेसिविर (Remdesivir) इंजेक्शन ले जा रहा मध्य प्रदेश सरकार का एक विमान (MP govt plane) ग्वालियर एयरपोर्ट (Gwalior Airport) पर बृहस्पतिवार रात लैंड करते वक्त तकनीकी खराबी के कारण फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान के पायलट एवं सह-पायलट समेत 3 लोग घायल हो गए. Also Read - Covid 19 Guidelines in Delhi: केजरीवाल सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, इन दो राज्यों से आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य

ग्वालियर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने को बताया कि हादसा ग्वालियर के महाराजपुर एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे हुआ. उन्होंने कहा कि यह विमान उतरते वक्त रनवे से थोड़ा सा फिसल plane skidded off the runway a littleगया. सांघी ने बताया कि पायलट एवं सह पायलट को मामूली चोटें आई हैं. वे दोनों सुरक्षित हैं और इंजेक्शन भी सुरक्षित हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शनों की प्रदेश में चल रही कमी के चलते जल्द से जल्द कोविड-19 के मरीजों को यह इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए इस विमान को सेवा में लगाया था. Also Read - Complete Lockdown In India! थम नहीं रहा कोरोना का कहर, क्या संपूर्ण लॉकडाउन है विकल्प? सरकार ने भी दिये संकेत- क्या कहते हैं आंकड़े

MP govt plane carrying a stock of Remdesivir crash-landed at Gwalior airport during landing, the plane skidded off the runway a little: ASP of Gwalior Hitika Vasal

Three people including 2 pilots suffered injuries, the incident took place at around 8:50 pm: Vasal said. pic.twitter.com/VOo4cjHUXj Also Read - Video: हवा में उड़ते ही निकला एयर एंबुलेंस का पहिया, फिर ऐसे हुई लैंडिंग; सभी सुरक्षित

