Chhattisgarh, MP, Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, COVID-19, coronavirus, News: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh GOVT) ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कोविड-19 (COVID-19 cases) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के साथ बस संचालन को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है. मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया. बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक 9,921 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मध्यप्रदेश में मंगलवार को संक्रमण के 3,722 नए मामले सामने आए हैं. Also Read - Delhi: अब युवा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा हो रहा कोरोना, LNJP के MD बोले- पहले 60 के पार मरीज थे ज्यादा

रविवार को मध्‍य प्रदेश के (Madhya Pradesh CM) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा था कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ से लोगों के आवागमन पर रोक लगाएगी. परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यात्री बसों की आवाजाही 7 से 15 अप्रैल तक स्थगित रहेगी. आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लोगों के हित में लिया गया है. Also Read - COVID19: महाराष्‍ट्र के हेल्‍थ मिनिस्‍टर का बड़ा बयान- हमें नए स्‍ट्रेन का संदेह है, वैक्‍सीन की आपूर्ति की गति धीमी

Madhya Pradesh has temporarily suspended bus operations with Chhattisgarh till 15th April, in view of rising COVID-19 cases: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan Also Read - Indian Railway Special Trains: मुंबई-पुणे से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट और टाइमिंग

(file photo) pic.twitter.com/OIoZ0boEY8

— ANI (@ANI) April 7, 2021