'तुम्हारे जैसे हजार पति रख सकती हूं...' पत्नी की इस टिप्पणी को भड़काऊ मान, कोर्ट ने आरोपी पति की घटा दी सजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की सजा घटाई. कोर्ट ने कहा कि घटना अचानक गुस्से और कथित उकसावे के बाद हुई थी.

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mp high court (Image: AI)

कोर्ट ने आरोपी पति की सजा घटाई

गर्भवती पत्नी की हत्या में बड़ा फैसला

कथित उकसावे को अदालत ने माना अहम

उम्रकैद घटाकर सात साल की सजा दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी पति की उम्रकैद की सजा घटाकर 7 साल का कठोर कारावास कर दिया. कोर्ट ने माना कि यह घटना पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अचानक हुए विवाद और कथित उकसावे के बाद गुस्से में हुई. इसी आधार पर अदालत ने सजा में राहत दी.

क्या था पूरा मामला?

यह मामला 18 सितंबर 2021 का है. चौरई निवासी शिवा कहार का अपनी पत्नी किरण के साथ घरेलू विवाद हो गया था. विवाद के दौरान दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. इसी दौरान आरोपी ने पास में पड़ा पत्थर उठाकर पत्नी के सिर पर हमला कर दिया. उस समय किरण सात महीने की गर्भवती थी. गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का केस चलाया गया.

कथित बयान के बाद बढ़ा विवाद

पुलिस जांच के दौरान आरोपी ने बताया कि झगड़े के समय उसकी पत्नी ने कथित तौर पर कहा था, “तेरे जैसे हजार पति कर लूंगी.” आरोपी का कहना था कि यह बात सुनने के बाद वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और अचानक पत्थर से हमला कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद वह मौके से भागा नहीं. उसने खुद अपने ससुर और पुलिस को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने की. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध तथ्यों से यह नहीं लगता कि आरोपी ने पहले से हत्या की योजना बनाई थी. कोर्ट ने माना कि विवाद के दौरान कथित तौर पर हुई टिप्पणी के बाद आरोपी ने अचानक गुस्से में हमला किया. साथ ही अदालत ने इस बात को भी महत्व दिया कि घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस और अपने ससुर को सूचना दी और भागने की कोशिश नहीं की.

उम्रकैद की जगह 7 साल की सजा

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्रकैद की सजा को बदल दिया. अदालत ने हत्या के मामले में उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में सजा तय करते समय सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि घटना कैसे हुई, आरोपी का व्यवहार और पूरे हालात भी देखे जाते हैं. इसी वजह से इस मामले में सजा कम करने का फैसला लिया गया.

फैसले की चर्चा क्यों हो रही है?

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग इसे अदालत द्वारा परिस्थितियों के आधार पर लिया गया फैसला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं. यह फैसला इस बात की भी याद दिलाता है कि अदालत हर मामले में उपलब्ध सबूत, घटना की परिस्थितियां और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय देती है.