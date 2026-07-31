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मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को मिली नई रफ्तार, E-Pravesh से रिकॉर्ड 4.89 लाख छात्रों ने लिया एडमिशन

MP News Today: इस साल 24 जुलाई तक उच्च शिक्षा में प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में 4 लाख 89 हजार 169 विद्यार्थियों ने प्रवेश लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 31, 2026, 7:41 PM IST
CM Mohan Yadav

MP News Today: मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का असर अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है. उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश (e-Pravesh) प्रणाली के जरिए इस वर्ष 24 जुलाई तक प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में 4 लाख 89 हजार 169 विद्यार्थियों ने प्रवेश लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है. यह पिछले चार वर्षों में समान अवधि के दौरान सबसे अधिक एडमिशन का आंकड़ा है.

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में प्रवेश संख्या लगातार बढ़ी है. वर्ष 2023-24 में 24 जुलाई तक 3 लाख 21 हजार 154 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था. वर्ष 2024-25 में यह संख्या 3 लाख 25 हजार 95 रही, जबकि 2025-26 में बढ़कर 4 लाख 15 हजार 655 हो गई. वहीं, मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यह आंकड़ा 4 लाख 89 हजार 169 तक पहुंच गया. यानी पिछले वर्ष की तुलना में 73 हजार 514 और वर्ष 2023-24 की तुलना में 1 लाख 68 हजार 15 अधिक विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया है.

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विभाग का मानना है कि इस उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ी भूमिका डिजिटल ई-प्रवेश पोर्टल और मोबाइल एप की रही है. अब विद्यार्थी घर बैठे पंजीयन, दस्तावेज अपलोड, ऑनलाइन सत्यापन, कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन, फीस भुगतान तथा प्रवेश की पूरी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर रहे हैं. इससे न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि प्रवेश प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक भी बनी है.

विद्यार्थियों की सहायता के लिए प्रदेशभर के कॉलेजों में हेल्प सेंटर स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा 24×7 कॉल सेंटर, जिला और संभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग तथा तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी की गई है. कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (CLC) चरण को भी विद्यार्थी-केंद्रित बनाया गया है, जहां पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की सुविधा एक ही दिन उपलब्ध कराई जा रही है.

वर्तमान सत्र में अब तक 7 लाख 18 हजार 386 विद्यार्थियों ने ई-प्रवेश पोर्टल पर पंजीयन कराया है. इनमें से 6 लाख 31 हजार 854 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है. प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में 3 लाख 38 हजार 148 स्नातक (UG), 1 लाख 4 हजार 455 स्नातकोत्तर (PG) और 46 हजार 566 एनसीटीई पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल हैं.

अंतिम चरण में अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (CLC) के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में ‘प्रवेश मेला’ अभियान भी चलाया. इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, चॉइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन और शुल्क भुगतान जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. जिन विद्यार्थियों ने सत्यापन के बाद भी फीस जमा नहीं की थी, उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर प्रवेश पूरा कराने का प्रयास किया गया. सीएलसी चरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. उच्च शिक्षा विभाग ने सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम दिन तक हेल्प सेंटर सक्रिय रखें, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी जानकारी की कमी, तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए.

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