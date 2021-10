Madhya Pradesh News: वेब सीरीज ‘आश्रम’ के तीसरे भाग की शूटिंग मध्य प्रदेश में चल रही है. इस शूटिंग को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान शुरी हो चुकी है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आश्रम 3 का नाम बदलने की मांग को लेकर सोमवार को वाहनों में तोड़फोड़ की थी और इतना ही नहीं, वेब सीरीज के निर्देशक प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी गई थी. इन सबके बीच अब इस विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि मुझे भी इसके नाम को लेकर आपत्ति है.Also Read - Ashram-3 की शूटिंग के दौरान फिल्‍म सेट पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, प्रकाश झा पर फेंकी स्‍याही

नरोत्तम मिश्रा ने आश्रम के साथ ही डाबर के करवा चौथ के अवसर पर जारी किए गए एक विज्ञापन पर भी आपत्ति जताई और कहा कि …मैंने देखा डाबर लेस्बियन विज्ञापन जारी कर देता है. इसमें दो लड़कियां करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं. अब कल को दो लड़कों की शादी का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा. ये तो आपत्तिजनक है. Also Read - Dearness Allowance: इस राज्य के सरकारी कर्मियों को दिवाली का तोहफा, 8 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

मैंने डाबर के “लेस्बियन विज्ञापन” पर डीजीपी को निर्देशित किया है, इसकी जांच होनी चाहिए और डाबर को विज्ञापन वापस लेने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा जाना चाहिए. ‘आश्रम’ मामले में, हम एक स्थायी दिशानिर्देश जारी करेंगे कि यदि आपत्तिजनक दृश्य है तो , कहानी पहले प्रशासन को दी जानी चाहिए और अनुमति मिलने पर ही शूट की जानी चाहिए” नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही ये भी कहा कि शूटिंग को लेकर हम स्थायी गाइडलाइन भी जारी करने वाले हैं. Also Read - Desh Ka VVIP Ped: एक पत्ता भी टूट जाए तो मच जाता है हड़कंप, जानिए क्यों खास है ये वीवीआईपी पेड़

#WATCH | MP HM says, "…Directed DGP on Dabur's "lesbian ad", it should be probed & they be told to withdraw ad or face action. In 'Ashram' matter, we'll issue a permanent guideline that if there's objectionable scene,story should be given to admn first & shot only if permitted" pic.twitter.com/burQZYOXrg

— ANI (@ANI) October 25, 2021