Narottam Mishra, Flood, Rain, Datia, Madhya Pradesh, News: भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री (Home Minister) नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) कल बुधवार को उस वक्‍त बाढ़ में फंस (stranded)गए, जब वह अपने गृह जिले दतिया में (Datia district) बाढ़ प्रभावित (flood-affected) इलाके के एक गांव में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ (NDRF) की टीम के साथ एक नाव से पहुंचे थे, लेकिन बोट में अचानक तकनीकी खराबी आने से वह वहीं फंस गए. इसके बाद एयरफोर्स से मदद मांगी गई, जिस पर वायुसेना ने एक हेलिकॉप्‍टर भेजा, तब कहीं जाकर बाढ़ में फंसे गृह मंत्री को निकाला (airlift) गया.Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को किया फोन, जानें क्या हुई बात

सबसे खास बात ये है कि गृह मंत्री मिश्रा ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर के आने पर पहले 9 लोगों को वहां से निकलवाया और उसके बाद स्वयं भी कोटरा में पानी से घिरे मकान की छत से हेलीकॉप्टर में सुरक्षित सवार हुए. कोटरा गांव पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ था और करीब एक मंजिल तक घरों में पानी भरा हुआ था, जिसके चलते लोग छतों पर थे. Also Read - Flood In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर, 1171 गांवों में घुसा पानी, मुख्यमंत्री बोले- चिंता न करें...

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कोटरा गांव में बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने छोटे नाव से पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बोट में एक पेड़ के गिर जाने से इसमें खराबी आ गई, जिसके बाद उन्हें एवं अन्य 9 लागों को वायुसेना की मदद से बचाया गया. Also Read - UP के इन 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, अलर्ट जारी, गाजीपुर-बलिया-भदोही और चंदौली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर

Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra was airlifted after he got stuck at a flood-affected village in Datia district where he had gone to help stranded people yesterday pic.twitter.com/yTXjj7HjZv

— ANI (@ANI) August 4, 2021