भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ बीजेपी की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने शिकंजा कस दिया है. आरिफ मसूद के खिलाफ जहां मामला दर्ज किया गया है, वहीं स्‍थानीय प्रशासन ने गुरुवार को सुबह मसूद के कॉलेज के करीब अतिक्रमण कर बनाए अवैध निर्माण को ढहा दिया है.

पिछले दिनों राजधानी के इकबाल मैदान में कांग्रेस विधायक की अगुवाई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रां के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत सात के खिलाफ बुधवार रात को धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज किया है.

MP: Administration demolishes Congress MLA Arif Masood’s IPS College building in Bhopal. Also Read - बॉलीवुड एक्टर विजय राज गिरफ्तार, को-एक्ट्रेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

“Dist court in ’05, issued stay on main building. Apart from that, we demolished construction done on 12,000 sq ft without permission,” says Asst Engineer, Building Permission Section pic.twitter.com/1DJortKVH5

